День в истории. Как Динамо разгромило Дуклу в полуфинале Кубка Кубков

2 апреля 1986 года киевское «Динамо» в Киеве на Республиканском стадионе со счетом 3:0 разгромило «Дуклу» (Чехословакия) в полуфинале Кубка обладателей кубков.
«Динамо» - «Дукла» (Чехословакия) - 3:0 (3:0)
Голы: Блохин, 7, 37, Заваров, 35.
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Источник — Sport.ua
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