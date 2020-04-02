Бавария намерена подписать Вернера

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски нового форварда. По данным источника, мюнхенский клуб нацелился на немецкого нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

В «Баварии» считают, что 24-летний Вернер в перспективе сможет заменить 31-летнего польского форварда Роберта Левандовского.

В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 36 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Контракт нападающего с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Вернера составляет 80 миллионов евро.