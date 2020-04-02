Ювентус продлил контракт с форвардом

Форвард туринского «Ювентуса» Марко Пьяца подписал новый контракт с итальянским клубом.
По данным источника, 24-летний хорват продлил действующее соглашение до 2023 года. Предыдущий договор футболиста с туринским клубом истекал этим летом.
В январе Пьяца был отдан в аренду в «Андерлехт». В футболке «пурпурно-белых» Марко успел провел 4 поединка и отличился одним голом.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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