Максим КАЛЕНЧУК: «В Беларуси болельщики остаются дома, понимая ситуацию»

Украинский игрок «Витебска» – о коронавирусе в Беларуси

  • 02.04.2020 09:40
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Максим КАЛЕНЧУК: «В Беларуси болельщики остаются дома, понимая ситуацию»
© ФК Витебск. Максим Каленчук

В Беларуси клубы Высшей лиги сыграли два стартовых тура в чемпионате, несмотря на пандемию коронавируса в Европе. Украинский хавбек «Витебска» Максим Каленчук прокомментировал текущую ситуацию.

«Нам говорят, что у Беларуси все под контролем и ограничений для проведения чемпионата нет. Что касается болельщиков, часть из них, понимая ситуацию в мире, остается дома, но другие приходят на стадионы, это выбор каждого. У нас в команде все спокойно, работаем в обычном режиме», - сказал Каленчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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