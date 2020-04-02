Максим КАЛЕНЧУК: «В Беларуси болельщики остаются дома, понимая ситуацию»

В Беларуси клубы Высшей лиги сыграли два стартовых тура в чемпионате, несмотря на пандемию коронавируса в Европе. Украинский хавбек «Витебска» Максим Каленчук прокомментировал текущую ситуацию.

«Нам говорят, что у Беларуси все под контролем и ограничений для проведения чемпионата нет. Что касается болельщиков, часть из них, понимая ситуацию в мире, остается дома, но другие приходят на стадионы, это выбор каждого. У нас в команде все спокойно, работаем в обычном режиме», - сказал Каленчук.