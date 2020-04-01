Бавария договорилась о продлении контракта с легендой клуба

По информации Bild, мюнхенская «Бавария» пришла к соглашению с Томасом Мюллером о продлении контракта. 30-летний полузащитник продлит соглашение до 2023 года. Мюллер выступает в первой команде с 2007 года.
Также сообщается, что переговоры о продлении контракта с еще одной легендой клуба – Мануэлем Нойером – застопорились.
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Источник — Bild
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