Бавария договорилась о продлении контракта с легендой клуба

По информации Bild, мюнхенская «Бавария» пришла к соглашению с Томасом Мюллером о продлении контракта. 30-летний полузащитник продлит соглашение до 2023 года. Мюллер выступает в первой команде с 2007 года.

Также сообщается, что переговоры о продлении контракта с еще одной легендой клуба – Мануэлем Нойером – застопорились.