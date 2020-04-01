Болельщики в Бресте будут смотреть на Милевского в шахматном порядке

Пресс-служба брестского «Динамо», за которое выступает украинец Артем Милевский, опубликовала информацию для болельщиков по предстоящему поединку 3-го тура чемпионата Беларуси.

Рассадка зрителей на матч «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь» (4 апреля) будет выполнена в шахматном порядке. Таковы рекомендации Министерства спорта и туризма Беларуси. Продажа билетов на матч будет осуществляться, исходя из новых требований.

Шахматная рассадка позволит болельщикам во время игры находится на безопасном эпидемиологическом расстоянии друг от друга. Она является неотъемлемой мерой профилактики коронавирусной инфекции.

Данное предложение носит рекомендательный характер. Влюбленные, семьи с детьми и друзьями принудительно разлучаться не будут.