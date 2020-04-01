До слез. Худшая первоапрельская шутка: Федерер закончил карьеру

1 апреля известный теннисный портал Tennis World USA опубликовал новость, согласно которой швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил карьеру. В конце новости издание прямым текстом пояснило, что речь идет лишь о первоапрельской шутке.

Однако многие пользователи клюнули на громкий заголовок, даже не прочитав статью. В итоге в социальных сетях появилось большое количество комментариев, посвященных якобы завершению карьеры Федерером.

Возмущенные читатели потом писали в Твиттере: «Это худшая первоапрельская шутка в истории. Я сначала поверил и хотелось плакать».