ВИДЕО. Шовковский показал, как приготовить шприц-апероль

Во время карантина знаменитый голкипер Александр Шовковский показал, как в домашних условиях приготовить коктейль с названием шприц-апероль. Голкипер выложил видео:
«Продолжим так полюбившуюся многим рубрику Коктейль. Сегодня у нас приготовление шприц-апероля в домашних условиях. Смотрите, записывайте, запоминайте, наслаждайтесь. Но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.