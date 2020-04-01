ВИДЕО. Шовковский показал, как приготовить шприц-апероль

Во время карантина знаменитый голкипер Александр Шовковский показал, как в домашних условиях приготовить коктейль с названием шприц-апероль. Голкипер выложил видео:

«Продолжим так полюбившуюся многим рубрику Коктейль. Сегодня у нас приготовление шприц-апероля в домашних условиях. Смотрите, записывайте, запоминайте, наслаждайтесь. Но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!»