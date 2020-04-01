Клубы Серии А в 2019-м году заплатили агентам 187 миллионов евро

Больше всего посредникам заплатил «Ювентус»

  • 01.04.2020 18:33
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Клубы Серии А в 2019-м году заплатили агентам 187 миллионов евро
© lapresse. Мино Райола

Авторитетное издание Gazetta dello Sport опубликовало гонорары, которые в минувшем году выплатили клубы Серии А агентам. Всего клубы заплатили Мино Райоле и К 187 миллионов евро (точная сумма - 187 851 487,46), к которым нужно прибавить еще 13 миллионов (13 693 103,55), выплаченных игроками своим агентам. Эта сумма на 16,3 миллиона евро больше, чем в 2018-м году и на 49,7 - чем в 2017-м.

Отметим, что рекордная выплата агентам была 2016-м году, когда только «Ювентус» выплатил 51,8 миллиона.

На вершине рейтинга клубов, которые больше остальных потратились на агентов, «Ювентус» (44,3 миллиона), «Интер» (31,8 миллиона) и «Рома» (23,2 миллиона). Меньше всего агентам заплатила «Брешиа» - 506 тысяч евро.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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