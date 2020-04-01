Вице-президент Ворсклы: «Конечно, мы хотим сыграть полуфинал Кубка Украины»

«Ворсклу» больше всего интересует возможность доиграть Кубок Украины, где команда вышла в полуфинал, однако клуб примет любое решение властей, учитывая пандемию коронавируса.
«Что касается чемпионата Украины, то будем следить, что решит УЕФА. По поводу Кубка Украины, то, конечно, мы хотим сыграть полуфинал и выйти в финал, но посмотрим, как будет развиваться ситуация».
«Все зависит не от нас, а от пандемии», - сказал вице-президент клуба Олег Лысак.
В полуфинале Кубка Украины полтавчане должны сыграть с «Мариуполем».
Источник — Футбол 1/2/3
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