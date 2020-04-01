Вице-президент Ворсклы: «В клубе сейчас все нормально и стабильно»

Олег Лысак утверждает, что финансовые проблемы пока не ударили по клубу

  • 01.04.2020 14:29
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Вице-президент Ворсклы: «В клубе сейчас все нормально и стабильно»
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Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, что пока что карантин и пандемия коронавируса не отразилась на деятельности клуба, а обязательства перед игроками выполняются.

«Самое главное сейчас - карантин, изоляция. А все финансовые решения, если они будут приниматься, то это будет позже. Мы просчитали 2-3 варианта, как все может развиваться, каким будет карантин».

«Сокращение зарплат менеджмента на 50%? Это наше решение, мы собрались и приняли этот шаг в это непростое время».

«Что касается общей финансовой ситуации, то пока все стабильно, в «Ворскле» сейчас все нормально» - сказал Лысак.

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Источник — Футбол 1/2/3

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