Коронавирус: Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости

Возможно, в этих странах ситуация вскоре улучшится

  • 01.04.2020 14:07
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Коронавирус: Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости
© ansa.it

Италия и Испания лидируют в Европе в печальной статистике заболевших и умерших от коронавируса, однако Всемирная организация здоровья считает, что обе страны приближаются к пику заболеваемости, а статистика вскоре должна пойти на спад.

«Наши наибольшие надежды, что Испания и Италия все-таки близки к пику заболеваемости, а локдаун, который ввели по всей Европе, поможет и другим государствам».

«Сейчас мы видим проявление случаев заражения, которые случились 2 недели назад, и в основном это передача вируса между членами одной семьи», - сказал Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

В Италии и Испании введен жесткий карантин, а жителям строго запрещено покидать дома без причин экстренного характера.

Все спортивные мероприятия в данных странах давно отменены, и эксперты сомневаются, что в ближайшие месяцы спорт вернется.

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Источник — Bloomberg

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