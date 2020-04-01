Коронавирус: Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости

Италия и Испания лидируют в Европе в печальной статистике заболевших и умерших от коронавируса, однако Всемирная организация здоровья считает, что обе страны приближаются к пику заболеваемости, а статистика вскоре должна пойти на спад.

«Наши наибольшие надежды, что Испания и Италия все-таки близки к пику заболеваемости, а локдаун, который ввели по всей Европе, поможет и другим государствам».

«Сейчас мы видим проявление случаев заражения, которые случились 2 недели назад, и в основном это передача вируса между членами одной семьи», - сказал Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

В Италии и Испании введен жесткий карантин, а жителям строго запрещено покидать дома без причин экстренного характера.

Все спортивные мероприятия в данных странах давно отменены, и эксперты сомневаются, что в ближайшие месяцы спорт вернется.