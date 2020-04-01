Стало известно, кто будет управлять конфискованными активами Металлиста

В понедельник, 30-го марта, на должность директора государственного предприятия «Харьков-Арена», которому будут переданы в управление конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко активы ФК «Металлист», был избран Владислав Плаксин. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

На должность директора предприятия «Харьков-Арена» Плаксин назначен по результатам конкурсного отбора, на который было подано две заявки. Имя второго претендента в ХОГА не назвали. Владислав Плаксин назначен с испытательным сроком в три месяца.

Согласно данным YouControl, Плаксин вместе с Александром Колинько и Владиславом Коломойцем весной 2014-го года основали предприятие «Укрэковторпром». Размер уставного капитала — 120 тысяч гривен. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Кроме этого фирма занимается производством металлических баков, резервуаров и контейнеров, оптовой торговлей отходами, обработкой и удалением неопасных отходов.

Из данных на странице Плаксина в Facebook стало известно, что он увлекается боксом. В круг его знакомых входит народный депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов, избранный по 173 избирательному округу в Харькове.

В октябре 2017-го года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб «Металлист» возвращается из собственности украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Луценко уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК «Металлист» на сумму $200 млн.

11-го апреля 2018-го года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», были отнесены к сфере управления ХОГА.

Помещения на стадионе в Харькове и тренировочную базу в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

8-го января 2020-го года глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что конфискованная у бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и переданная в собственность государства тренировочная база в Высоком, которая раньше принадлежала ФК «Металлист», и другие спортивные объекты будут переданы государственному предприятию.