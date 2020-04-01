ФОТО. Как будет выглядеть сборная Украины после карантина

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в Украине объявлен карантин, который продлится минимум до 24-го апреля.

Украинская ассоциация футбола представила, как будут выглядеть игроки сборной Украины, которым, как и всем прочим, приходится обходиться без услуг парикмахеров, после его завершения.