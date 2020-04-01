ФОТО. Как будет выглядеть сборная Украины после карантина

Футболистам приходится обходится без услуг парикмахеров

  • 01.04.2020 13:46
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ФОТО. Как будет выглядеть сборная Украины после карантина
© УАФ

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в Украине объявлен карантин, который продлится минимум до 24-го апреля.

Украинская ассоциация футбола представила, как будут выглядеть игроки сборной Украины, которым, как и всем прочим, приходится обходиться без услуг парикмахеров, после его завершения.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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