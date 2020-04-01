ФОТО. Как будет выглядеть сборная Украины после карантина

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в Украине объявлен карантин, который продлится минимум до 24-го апреля.
Украинская ассоциация футбола представила, как будут выглядеть игроки сборной Украины, которым, как и всем прочим, приходится обходиться без услуг парикмахеров, после его завершения.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.