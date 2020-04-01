Денис ГАРМАШ: «Был разговор с Михайличенко»

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», еще не знает, хочет ли он остаться в Турции.

— Вы в Турции надолго?

— Срок аренды до лета.

— Хотите остаться в «Ризеспоре»?

— Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

— Когда уезжали из «Динамо», с Михайличенко общались?

— Когда уезжал, нет. Но перед этим был с ним разговор. Тренер пожелал удачи.

— С Украиной, родными, связь поддерживаете?

— Да, созваниваемся. Смотрим и узнаем новости. Главное, чтобы побыстрее все это закончилось и все вернулись к прежней жизни.

Гармаш перешел в «Ризеспор» минувшей зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.