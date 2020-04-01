Денис ГАРМАШ: «Был разговор с Михайличенко»

Тренер «Динамо» пожелал украинскому футболисту удачи в «Ризеспоре»

  • 01.04.2020 13:24
  • 1170 просмотров
  • 0 комментариев
Денис ГАРМАШ: «Был разговор с Михайличенко»
© ФК Ризеспор. Денис Гармаш

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», еще не знает, хочет ли он остаться в Турции.

— Вы в Турции надолго?
— Срок аренды до лета.

— Хотите остаться в «Ризеспоре»?
— Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

— Когда уезжали из «Динамо», с Михайличенко общались?
— Когда уезжал, нет. Но перед этим был с ним разговор. Тренер пожелал удачи.

— С Украиной, родными, связь поддерживаете?
— Да, созваниваемся. Смотрим и узнаем новости. Главное, чтобы побыстрее все это закончилось и все вернулись к прежней жизни.

Гармаш перешел в «Ризеспор» минувшей зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности