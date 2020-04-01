Минск – Звезда-БГУ – 5:0. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 29 марта, на поле столичного ФК «Минск» хозяйки газона обыграли команду «Звезда»-БГУ в поединке за Суперкубок Беларуси.
Суперкубок Беларуси по футболу среди женских команд
«Минск» — «Звезда-БГУ» — 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Шматко 32; 2:0 – Дубень, 38; 3:0 - Огбайагбевха, 41, 4:0 - Кубичная, 48, 5:0 - Щербо (автогол).
На 34 минуте Химич («Минск») не реализовала пенальти (вратарь парировала).
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Источник — АБФФ
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