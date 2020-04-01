ВИДЕО. В своей стихии. Гарет Бэйл показал трюки с мячом для гольфа

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл во время паузы в чемпионате Испании занимается разными вещами.
Валлиец выложил видео в Instagram, где он чеканит мяч для гольфа.
Отметим, что Бэйл является ярым поклонником гольфа.
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Источник — Sport.ua
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