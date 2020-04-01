Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Будьте здоровы, оставайтесь в безопасности»

Украинская спортсменка напомнила о важности карантина во время пандемии коронавирусной инфекции

  • 01.04.2020 11:45
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Будьте здоровы, оставайтесь в безопасности»
© Instagram. Юлия Левченко

22-летняя украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко напомнила о важности соблюдения карантинных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дорогие, будьте здоровы и оставайтесь в безопасности», — написала Левченко.

По состоянию на 10 утра 1-го апреля, в Украине зафиксировано 669 случаев заражения. 10 пациентов выздоровели, 17 — скончались.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dear everyone🤍 stay healthy, stay safe 💪🏼

Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 01.04.2020 12:11
    0
    Вот эта девочка симпатяжка, а не Бех-Романчук которую ВЫ постите постоянно на этом сайте!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 01.04.2020 12:11
    0
    Вот эта девочка симпатяжка, а не Бех-Романчук которую ВЫ постите постоянно на этом сайте!!!!!
    Ссылка
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