Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Будьте здоровы, оставайтесь в безопасности»

22-летняя украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко напомнила о важности соблюдения карантинных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Дорогие, будьте здоровы и оставайтесь в безопасности», — написала Левченко.
По состоянию на 10 утра 1-го апреля, в Украине зафиксировано 669 случаев заражения. 10 пациентов выздоровели, 17 — скончались.
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Источник — Instagram
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