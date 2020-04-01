Денис ЯНАКОВ: «Коронавирус — это очень серьезно»

Футболист «Черноморца» рассказал, как проводит время на карантине

  • 01.04.2020 11:11
  • 95 просмотров
  • 0 комментариев
Денис ЯНАКОВ: «Коронавирус — это очень серьезно»
© ФК Черноморец. Денис Янаков

21-летний украинский игрок «Черноморца» Денис Янаков рассказал, чем занимается на карантине, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Занимаюсь по программе, которую нам предлагает тренер по физической подготовке. Стараюсь держать себя в тонусе, поскольку еще неизвестно, когда мы приступим к полноценным тренировкам. Поэтому в сложившейся ситуации приходится работать индивидуально в домашних условиях!

— Как противостоишь коронавирусу?
— Стараюсь придерживаться всех рекомендованных нам правил безопасности. Ведь это все очень серьезно, стараюсь минимально выходить на улицу и не контактировать с незнакомыми людьми. Соблюдаю правила гигиены.

— Чем занимаешься, кроме индивидуальных тренировок?
— Практически все свободное время провожу дома. На данный момент живу в Одессе с девушкой, в основном смотрим фильмы, сериалы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности