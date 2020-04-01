Денис ЯНАКОВ: «Коронавирус — это очень серьезно»

21-летний украинский игрок «Черноморца» Денис Янаков рассказал, чем занимается на карантине, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Занимаюсь по программе, которую нам предлагает тренер по физической подготовке. Стараюсь держать себя в тонусе, поскольку еще неизвестно, когда мы приступим к полноценным тренировкам. Поэтому в сложившейся ситуации приходится работать индивидуально в домашних условиях!

— Как противостоишь коронавирусу?

— Стараюсь придерживаться всех рекомендованных нам правил безопасности. Ведь это все очень серьезно, стараюсь минимально выходить на улицу и не контактировать с незнакомыми людьми. Соблюдаю правила гигиены.

— Чем занимаешься, кроме индивидуальных тренировок?

— Практически все свободное время провожу дома. На данный момент живу в Одессе с девушкой, в основном смотрим фильмы, сериалы.