МАЙКОН: «Украина находится на виду, это сильный рынок в Европе»

Хавбек полагает, что из УПЛ можно попасть в серьезный клуб из топ-чемпионата

  • 01.04.2020 11:06
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  • 1 комментарий
МАЙКОН: «Украина находится на виду, это сильный рынок в Европе»
© ФК Шахтер. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон рассказал об удовлетворенности от пребывания в стане «горняков», а также выразил уверенность, что из донецкого клуба сможет впоследствии перейти в один из топ-чемпионатов континента.

«Я мечтал играть в Европе и Лиге чемпионов. Сегодня, слава Богу, я делаю это. Украина находится на виду, это сильный рынок в Европе, и великие игроки уходили отсюда в отличные команды, но сегодня я живу своим моментом. Всему свое время, потому сейчас я работаю над тем, чтобы все шло, как по маслу, и чтобы я мог сыграть как можно больше хороших матчей в футболке «Шахтера», - сказал Майкон.

Также бразильский легионер высказался по поводу ситуации с коронавирусом в Украине.

«Коронавирус – это проблема мирового масштаба, и здесь я вижу, что люди соблюдают рекомендаций по предотвращению распространения вируса. Люди стараются не выходить из дома настолько, насколько это возможно, а в магазинах большинство посетителей ходят только в масках. Все обеспокоены и осознают ответственность, чтобы мы могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул легионер «горняков».

В нынешнем сезоне Майкон провел 8 матчей в УПЛ, не отличившись результативными действиями.

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.04.2020 11:23
    0
    как ни странно, но да. Наверное из-за постоянного участия в ЛЧ которое сначала ДК приучило своим огромным, а потом и шахта
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.04.2020 11:23
    0
    как ни странно, но да. Наверное из-за постоянного участия в ЛЧ которое сначала ДК приучило своим огромным, а потом и шахта
    Ссылка
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