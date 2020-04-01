МАЙКОН: «Украина находится на виду, это сильный рынок в Европе»

Полузащитник «Шахтера» Майкон рассказал об удовлетворенности от пребывания в стане «горняков», а также выразил уверенность, что из донецкого клуба сможет впоследствии перейти в один из топ-чемпионатов континента.

«Я мечтал играть в Европе и Лиге чемпионов. Сегодня, слава Богу, я делаю это. Украина находится на виду, это сильный рынок в Европе, и великие игроки уходили отсюда в отличные команды, но сегодня я живу своим моментом. Всему свое время, потому сейчас я работаю над тем, чтобы все шло, как по маслу, и чтобы я мог сыграть как можно больше хороших матчей в футболке «Шахтера», - сказал Майкон.

Также бразильский легионер высказался по поводу ситуации с коронавирусом в Украине.

«Коронавирус – это проблема мирового масштаба, и здесь я вижу, что люди соблюдают рекомендаций по предотвращению распространения вируса. Люди стараются не выходить из дома настолько, насколько это возможно, а в магазинах большинство посетителей ходят только в масках. Все обеспокоены и осознают ответственность, чтобы мы могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул легионер «горняков».

В нынешнем сезоне Майкон провел 8 матчей в УПЛ, не отличившись результативными действиями.