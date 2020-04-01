У Английской Премьер-лиги лучшие шансы первой возобновить матчи

Когда возобновится футбол

  • 01.04.2020 10:16
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
У Английской Премьер-лиги лучшие шансы первой возобновить матчи

Не секрет, что в Украине карантин продлили до 24 Апреля, поэтому возобновятся ли вообще матчи Украинской Премьер-лиги – остается загадкой.

Это касается всех европейских футбольных чемпионатов. Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной и многие команды не могут позволить себе проводить общие тренировки. Тем не менее, аналитики Parimatch смогли дать свой прогноз, какой же из турниров возобновится после карантина первым. Эксперты выделили чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании и Италии.

Шансы Серии А и Примеры возобновить свои чемпионат первыми, по оценкам Parimatch, пока что самые низкие – по 10%. Это и неудивительно, ведь эти страны на данный момент больше остальных в Европе пострадали от COVID-19. В Италии размышляют о продлении карантина до конца июля. Не в лучшем положении и Франция, у которой только 12% на то, что Лига 1 стартует первой среди остальных.

Лидером является Англия: Parimatch оценивает шансы АПЛ возобновить матчи первой в 47%. Второе место у Бундеслиги – 21%.

Главным условием возобновления чемпионатов остается, конечно же, победа над коронавирусом. До того, как не будет гарантирована безопасность команд и болельщиков, большой футбол на стадионы не вернется. И судя по тому, что пишут ведущие европейские спортивные издания, ранее июня топ-чемпионаты вряд ли возобновятся.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 01.04.2020 10:55
    0
    в Италии вроде наметился спад роста числа заболевших - вчера минимальное количестао за 2 недели
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 01.04.2020 10:55
    0
    в Италии вроде наметился спад роста числа заболевших - вчера минимальное количестао за 2 недели
    Ссылка
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