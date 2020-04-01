Денис ГАРМАШ: «В Турции после Динамо вполне нормально»

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рассказал об адаптации в турецком клубе.
— Как в целом у вас проходит адаптация в Турции после киевского «Динамо»?
— Вполне нормально. Привыкаю.
— Присутствие в одной команде Морозюка, Борячука обнадеживает?
— Да. Так легче намного, есть с кем общаться.
— Уровень чемпионата в Турции хороший?
— Да. Во всех командах есть легионеры. Добротные команды. Мне нравится турецкий чемпионат.
— Где серьезнее нагрузки: в «Динамо» или в «Ризеспоре»?
— Зависит от календаря матчей. Если перерыв между играми длинный, нагрузки больше, если матч через три дня, интенсивность занятия меньше.
Гармаш перешел в «Ризеспор» минувшей зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.
Источник — zbirna.com
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