Денис ГАРМАШ: «В Турции после Динамо вполне нормально»

Украинский игрок «Ризеспора» осваивается в новом клубе

  • 01.04.2020 09:53
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Денис ГАРМАШ: «В Турции после Динамо вполне нормально»
© ФК Ризеспор. Денис Гармаш (в центре)

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рассказал об адаптации в турецком клубе.

— Как в целом у вас проходит адаптация в Турции после киевского «Динамо»?
— Вполне нормально. Привыкаю.

— Присутствие в одной команде Морозюка, Борячука обнадеживает?
— Да. Так легче намного, есть с кем общаться.

— Уровень чемпионата в Турции хороший?
— Да. Во всех командах есть легионеры. Добротные команды. Мне нравится турецкий чемпионат.

— Где серьезнее нагрузки: в «Динамо» или в «Ризеспоре»?
— Зависит от календаря матчей. Если перерыв между играми длинный, нагрузки больше, если матч через три дня, интенсивность занятия меньше.

Гармаш перешел в «Ризеспор» минувшей зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.

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Источник — zbirna.com

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