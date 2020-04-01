Денис ГАРМАШ: «В Турции после Динамо вполне нормально»

29-летний украинский полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рассказал об адаптации в турецком клубе.

— Как в целом у вас проходит адаптация в Турции после киевского «Динамо»?

— Вполне нормально. Привыкаю.

— Присутствие в одной команде Морозюка, Борячука обнадеживает?

— Да. Так легче намного, есть с кем общаться.

— Уровень чемпионата в Турции хороший?

— Да. Во всех командах есть легионеры. Добротные команды. Мне нравится турецкий чемпионат.

— Где серьезнее нагрузки: в «Динамо» или в «Ризеспоре»?

— Зависит от календаря матчей. Если перерыв между играми длинный, нагрузки больше, если матч через три дня, интенсивность занятия меньше.

Гармаш перешел в «Ризеспор» минувшей зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.