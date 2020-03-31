Агент Супряги: «Влад сейчас играет всего на 30% своих возможностей»

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Владислав Супряга не сумел закрепиться в «Динамо», однако нынешний сезон на правах аренды удачно проводит в «Днепре-1».
Агент футболиста Иван Пироженко считает,что Супряга и близко не показывает весь свой потенциал.
«Я бы не выделял что-то одно в его прогрессе. Здесь совокупность факторов. Это и родной клуб, коллектив, город, его физиологический рост, который пришелся на это время, доверие тренера, психологическое, командное давление. Это и определенные этапы отношений с любимым человеком, психология и страсть, в нем просыпается ото дня. Он начинает себе доверять».
«Но, признаюсь честно, Влад даже представить сегодня не может все свои возможности. На сегодня - это только 30%. Он уникальный парень. У которого есть все, чтобы написать интересную историю. Нас ждет еще много интересного впереди».
«Я в этом даже не сомневаюсь», - сказал Пироженко.
В нынешнем сезоне УПЛ Супряга забил 9 голов.
Источник — Sportarena
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