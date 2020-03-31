В Украине могут продлить карантин почти до лета

Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

28 марта Аваков предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».

На просьбу журналиста уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: «До второй половины мая, полагаю».

Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине выросло количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.