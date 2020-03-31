Президент Ассоциации аматорского футбола Украины погиб в ДТП

Жизнь Федора Шпыга оборвалась на 65-м году

  • 31.03.2020 21:23
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Президент Ассоциации аматорского футбола Украины погиб в ДТП
© ФК Динамо Киев. Федор Шпыг

Президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпыг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Ему было 64 года.

«Мерседес» чиновника не справился с управлением и вылетел в кювет. Федор Шпиг и его водитель погибли, еще одна пассажирка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.

ДТП произошло 31 марта около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле села Романовка. По предварительным данным, «Мерседес», в котором ехал Шпыг, не справился с управлением, вылетел в кювет и загорелся.

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