ГОЛАЙДО: «В финансовом плане крымские футболисты потеряли очень много»

Бывший игрок симферопольской «Таврии» и национальной сборной Украины Денис Голайдо рассказал про изменения в жизни Крыма после того, как полуостров был аннексирован Россией в 2014 году.

– Вы лично какие-то изменения прочувствовали – в Симферополе, в вашей жизни?

– Госорганы начали получать большие деньги. Расти начали. А для меня стало хуже в Крыму после 2014 года – футбол умер. После 30 как футболистам зарабатывать? В финансовом плане мы потеряли очень много. Слава богу, при Украине заработали – квартиры купили, дома, что-то открыть успели. Сейчас стало хуже в плане достатка.

А в жизни ничего не поменялось – все как было, так и есть. Магазины забиты. Единственное, сейчас массово начали в Симферополе строить новострои целыми районами. При Украине такого не было. Ну и дороги делают из Керчи – с моста как начали. Слава богу, сейчас хоть нормальные дороги будут.