ГОЛАЙДО: «В финансовом плане крымские футболисты потеряли очень много»

Экс-футболист сборной Украины – об уровне футбола в аннексированном Крыму

  • 31.03.2020 20:19
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ГОЛАЙДО: «В финансовом плане крымские футболисты потеряли очень много»
© sport-express.ru. Денис Голайдо

Бывший игрок симферопольской «Таврии» и национальной сборной Украины Денис Голайдо рассказал про изменения в жизни Крыма после того, как полуостров был аннексирован Россией в 2014 году.

– Вы лично какие-то изменения прочувствовали – в Симферополе, в вашей жизни?
– Госорганы начали получать большие деньги. Расти начали. А для меня стало хуже в Крыму после 2014 года – футбол умер. После 30 как футболистам зарабатывать? В финансовом плане мы потеряли очень много. Слава богу, при Украине заработали – квартиры купили, дома, что-то открыть успели. Сейчас стало хуже в плане достатка.

А в жизни ничего не поменялось – все как было, так и есть. Магазины забиты. Единственное, сейчас массово начали в Симферополе строить новострои целыми районами. При Украине такого не было. Ну и дороги делают из Керчи – с моста как начали. Слава богу, сейчас хоть нормальные дороги будут.

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Источник — Трибуна

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