ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов отправил полузащитника в Беларусь

ФК «Львов» объявил, что отдал в аренду белорусском клубу «Торпедо» Белаз полузащитника Липе Велозу.
О сроках аренды информации нет. Так как Беларусь остается единственной страной Европы, где проходит футбольный чемпионат, местные клубы достаточно активны на трансферном рынке.
Велозу в нынешнем сезоне не играл из-за травмы.
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Источник — ФК Львов
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