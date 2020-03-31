Максим КАЛЕНЧУК: «В Витебске все спокойно, работаем в обычном режиме»

30-летний украинский футболист «Витебска» Максим Каленчук рассказал, как проходит чемпионат Беларуси.

«Нам говорят, что у Белоруссии все под контролем и ограничений для проведения чемпионата нет. Что касается болельщиков, часть из них, понимая ситуацию в мире, остается дома, но другие приходят на стадионы, это выбор каждого. У нас в команде все спокойно, работаем в обычном режиме», - сказал Каленчук.

Напомним, чемпионат Беларуси по футболу – единственный в Европе, где все еще проводят матчи.