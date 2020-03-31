Александр МИХАЙЛЮК: «Лучший вариант – доиграть нынешний чемпионат УПЛ»

Комментатор телеканалов «Футбол» Александр Михайлюк поделился своим мнением по поводу того, что делать с нынешним сезоном УПЛ после завершения карантина:

«Лучшим вариантом, конечно, будет доиграть этот чемпионат, возможно с плей-офф системой.

Но если не будет безопасной возможности это воплотить, лучший вариант распределить участников еврокубков по турнирной таблице, которая существует на данный момент, при этом никто не должен вылететь из команд низшей части таблицы».