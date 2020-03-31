Комитет ФГУ проголосовал за продолжение гандбольного сезона в Украине

Комитет по организации и проведению соревнований Федерации гандбола Украины накануне рассмотрел вопрос дальнейшего проведения сезона 2019/2020. Сообщается, что было рассмотрено обращение гандбольного клуба «Мотор» в связи с неопределенной ситуацией завершить чемпионат мужской Суперлиги, определив призеров по итогам первого круга, а также отменить розыгрыш Кубка Украины.
Однако большинство руководителей клубов команд-участниц чемпионатов всех уровней высказались за продолжение розыгрышей чемпионата и Кубка Украины после завершения карантина в Украине. Таким образом, члены комитета ФГУ проголосовали за продолжение сезона 2019/20 по окончании карантина.
Отметим, что Федерация баскетбола Украины завершила сезон досрочно во всех лигах.
Источник — Федерация гандбола Украины
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