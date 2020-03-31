Форвард ПСЖ Мбаппе попал в неприятную историю, став жертвой мошенников

Имя и имидж чемпиона мира 2018 года использовались в рекламе криптовалют

  • 31.03.2020 15:54
  • 967 просмотров
  • 1 комментарий
Форвард ПСЖ Мбаппе попал в неприятную историю, став жертвой мошенников
© ПСЖ. Килиан Мбаппе

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в неприятную историю.

Весной 2019 года его аккаунт в Твиттере был взломан мошенниками для того, чтобы прорекламировать инвестиции в виртуальные валюты, такие как биткоин. Весной 2020 года, когда весь футбол стоит на месте из-за коронавируса, новый случай подобного рода нарушил повседневную жизнь нападающего «ПСЖ».

Имя и имидж чемпиона мира 2018 года фактически использовались, чтобы прорекламировать достоинства новых так называемых чудесных инвестиций в криптовалюты. Бывший игрок «Монако» якобы даже поучаствовал в двух телевизионных программах, чтобы похвалить эту систему, если верить тому, что можно прочитать в Интернете.

Но Килиан Мбаппе никогда ничего такого не рекламировал, что подтвердил L'Equipe. В спортивной ежедневной газете Франции указано, что номер 7 парижан должен постараться добиться справедливости за использование негодяями имени и имиджа футболиста, использованных без его ведома.

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Источник — L`Equipe

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 31.03.2020 16:38
    0
    Странно.... А на вид такой умный. Неужели действительно не знал и не ведал? И никто ему за это время не подсказал? Мутная история, рупь за сто...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 31.03.2020 16:38
    0
    Странно.... А на вид такой умный. Неужели действительно не знал и не ведал? И никто ему за это время не подсказал? Мутная история, рупь за сто...
    Ссылка
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