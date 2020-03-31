Форвард ПСЖ Мбаппе попал в неприятную историю, став жертвой мошенников

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в неприятную историю.

Весной 2019 года его аккаунт в Твиттере был взломан мошенниками для того, чтобы прорекламировать инвестиции в виртуальные валюты, такие как биткоин. Весной 2020 года, когда весь футбол стоит на месте из-за коронавируса, новый случай подобного рода нарушил повседневную жизнь нападающего «ПСЖ».

Имя и имидж чемпиона мира 2018 года фактически использовались, чтобы прорекламировать достоинства новых так называемых чудесных инвестиций в криптовалюты. Бывший игрок «Монако» якобы даже поучаствовал в двух телевизионных программах, чтобы похвалить эту систему, если верить тому, что можно прочитать в Интернете.

Но Килиан Мбаппе никогда ничего такого не рекламировал, что подтвердил L'Equipe. В спортивной ежедневной газете Франции указано, что номер 7 парижан должен постараться добиться справедливости за использование негодяями имени и имиджа футболиста, использованных без его ведома.