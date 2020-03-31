Збірна України з кіберфутболу не змогла вийти на eEuro-2020

Українська команда посіла третє місце у групі

  • 31.03.2020 13:45
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Збірна України з кіберфутболу не змогла вийти на eEuro-2020

Збірна України з кіберфутболу у дисципліні PES не зуміла пробитися до фінальної частини eEuro-2020, завершивши виступи на першому етапі відбору.

30 березня українські кіберфутболісти відіграли другий тур першого групового етапу кваліфікації європейської першості 2020 року. У групі Н наші хлопці зустрілися з командами Італії, Чорногорії, Уельсу, Андорри та Фарерських островів. 

Перед учорашнім ігровим днем збірна України посідала третє місце в нашій шістці, відстаючи на один пункт від Чорногорії та на три — від Італії. Право продовжити відбір на другому груповому етапі давало лише друге місце, тож головними ставали поєдинки саме з прямими конкурентами. Українці поступилися італійцям — 2:4, а от чорногорців перемогли з рахунком 7:4. З іншими трьома суперниками взагалі проблем не виникло. Наші хлопці здолали Уельс (10:0), Андорру (10:1) та Фарери (9:3). 

І все ж цього виявилося недостатньо для кваліфікації. Збірна Чорногорії сенсаційно переграла італійців (3:1) і на одне очко випередила синьо-жовтих у таблиці. 

У підсумку збірна України посіла третє місце в групі Н і вибула з турніру. Італійці вибороли пряму перепустку на eEuro-2020, а чорногорці виступатимуть на другому етапі відбору. 

Відбір на eEURO-2020. Група Н

Італія — Україна — 4:2 (Genoa_Npk02 — Sergobibika — 2:1; Nicaldan — Sergobibika — 2:1)

Україна — Уельс — 10:0 (Makson — Ryancam1984 — 6:0; Ighor_8 — Edwardlewis007 — 4:0)

Чорногорія — Україна — 4:7 (ArtiePG — Makson — 1:4; ArtiePG — Makson — 3:3)

Андорра — Україна —  1:10 (RobertRoca30 — Ighor_8 — 0:4; RobertRoca30 — Bydb_prosche — 1:6)

Україна — Фарерські о-ви — 9:3 (Makson — Viggo84 — 5:2; Makson — Sorgrot54 — 4:1)

Підсумкова таблиця

     І  В  Н  П  М  О
 1  Італія  10 8 1 1 57—13  25
 2  Чорногорія  10 7 2 1 46—24  23
 3  Україна  10 7 1 2 62—26  22
 4  Фарерські о-ви  10 4 0 6 30—58  12
 5  Андорра  10 2 0 8 25—61  6
 6  Уельс   10 0 0 10 18—48  0

Матчі другого етапу відбору відбудуться 4-го та 11 травня. Фінальний турнір за участі 16-ти кращих збірних Європи заплановано на 9—10 липня в Лондоні.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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