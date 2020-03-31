Збірна України з кіберфутболу не змогла вийти на eEuro-2020

Збірна України з кіберфутболу у дисципліні PES не зуміла пробитися до фінальної частини eEuro-2020, завершивши виступи на першому етапі відбору.
30 березня українські кіберфутболісти відіграли другий тур першого групового етапу кваліфікації європейської першості 2020 року. У групі Н наші хлопці зустрілися з командами Італії, Чорногорії, Уельсу, Андорри та Фарерських островів.
Перед учорашнім ігровим днем збірна України посідала третє місце в нашій шістці, відстаючи на один пункт від Чорногорії та на три — від Італії. Право продовжити відбір на другому груповому етапі давало лише друге місце, тож головними ставали поєдинки саме з прямими конкурентами. Українці поступилися італійцям — 2:4, а от чорногорців перемогли з рахунком 7:4. З іншими трьома суперниками взагалі проблем не виникло. Наші хлопці здолали Уельс (10:0), Андорру (10:1) та Фарери (9:3).
І все ж цього виявилося недостатньо для кваліфікації. Збірна Чорногорії сенсаційно переграла італійців (3:1) і на одне очко випередила синьо-жовтих у таблиці.
У підсумку збірна України посіла третє місце в групі Н і вибула з турніру. Італійці вибороли пряму перепустку на eEuro-2020, а чорногорці виступатимуть на другому етапі відбору.
Відбір на eEURO-2020. Група Н
Італія — Україна — 4:2 (Genoa_Npk02 — Sergobibika — 2:1; Nicaldan — Sergobibika — 2:1)
Україна — Уельс — 10:0 (Makson — Ryancam1984 — 6:0; Ighor_8 — Edwardlewis007 — 4:0)
Чорногорія — Україна — 4:7 (ArtiePG — Makson — 1:4; ArtiePG — Makson — 3:3)
Андорра — Україна — 1:10 (RobertRoca30 — Ighor_8 — 0:4; RobertRoca30 — Bydb_prosche — 1:6)
Україна — Фарерські о-ви — 9:3 (Makson — Viggo84 — 5:2; Makson — Sorgrot54 — 4:1)
Підсумкова таблиця
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Італія
|10
|8
|1
|1
|57—13
|25
|2
|Чорногорія
|10
|7
|2
|1
|46—24
|23
|3
|Україна
|10
|7
|1
|2
|62—26
|22
|4
|Фарерські о-ви
|10
|4
|0
|6
|30—58
|12
|5
|Андорра
|10
|2
|0
|8
|25—61
|6
|6
|Уельс
|10
|0
|0
|10
|18—48
|0
Матчі другого етапу відбору відбудуться 4-го та 11 травня. Фінальний турнір за участі 16-ти кращих збірних Європи заплановано на 9—10 липня в Лондоні.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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