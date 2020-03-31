Аякс расторгает контракт с Нури, который долгое время провел в коме

Амстердамский «Аякс» расторгает контракт с 22-летним нидерландским футболистом Абдельхаком Нури.

8-го июля 2017-го года футболист получил серьезные повреждения головного мозга в товарищеском матче с «Вердером», из-за чего впал в кому. Позже футболист смог выйти из комы, а весной 2020-го года вернулся домой, где продолжает восстановление.

Текущий контракт Нури с «Аяксом» рассчитан до 1-го июля 2020-го года, вплоть до этого времени клуб продолжит платить футболисту зарплату. Если контракт не будет официально расторгнут, то он будет автоматически продлен, что не устраивает «Аякс», стремящийся максимально сократить расходы на фоне кризиса в мировом футболе, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом «Аякс» продолжает переговоры с семьей Нури и адвокатом футболиста.