ВИДЕО. Команда мечты Жозе Моуриньо

У каждого тренера и футболиста есть состав игроков, с которыми они всегда мечтали сыграть в одной команде. Перед вами Дрим Тим или Команда Мечты Жозе Моуриньо — португальца, который известен не только своими неординарными выходками и острым языком, но и большими достижениями в качестве главного тренера.
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Источник — Sport.ua
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