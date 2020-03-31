Денис ГОЛАЙДО: «Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную?»

Экс-футболист «Таврии» продолжает поддерживать сборную Украины

  • 31.03.2020 11:49
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Денис ГОЛАЙДО: «Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную?»
© ФК Таврия. Денис Голайдо

35-летний бывший игрок симферопольской «Таврии» и сборной Украины Денис Голайдо, проживающий в Крыму, заявил, что продолжает поддерживать украинскую национальную команду.

«Те, кто прожил при Украине, все равно (за сборную Украины — прим. ред). Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? Если я всю жизнь поиграл при Украине, зарабатывал деньги, у меня дочка в Украине родилась. Чего я должен поддерживать Россию? Я ее поддерживаю, но я не болею за нее.

Например, будут играть Украина и Россия, буду переживать за украинских пацанов. И так большинство. Понятно, это не про молодежь. Пойди и спроси у них про футболистов украинской сборной — они никого не знают. Тут не транслируют чемпионат Украины, разве что сборную.

А наше поколение футболистов выросло при Украине, мы знаем состав Украины лучше, чем России. Понятно, что мы будем переживать за Украину», — отметил Голайдо.

В активе Голайдо 4 матча за сборную Украины.

Российская Федерация аннексировала Крым в 2014-м году.

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Источник — Трибуна

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