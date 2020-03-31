Игорь ЦЫГАНЫК: «Президент Динамо думал о назначении Вернидуба летом»

Специалист прокомментировал возможные изменения на тренерском мостике киевского клуба

  • 31.03.2020 11:25
  • 865 просмотров
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Президент Динамо думал о назначении Вернидуба летом»
© Sport.ua. Игорь Цыганык

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением о возможных изменениях на тренерском мостике киевского «Динамо».

«В футболе бывают такие ситуации, когда необходимо своевременно что-то сделать. Например, я и точно знаю, что президент «Динамо» думал о назначении Юрия Вернидуба летом. Сейчас я сомневаюсь, чтобы такие мысли возникали... Существуют определенные обстоятельства, которые меняются со временем.

Скрипник для «Динамо» в перспективе — почему нет? Но точно также и Григорчук, и Маркевич. Мне очень интересно, что Скрипник сможет сделать с «Зарей»? Когда уйдут арендованные у «Динамо» игроки, те же Леднев и Тымчик. Когда продадут Богдана Михайличенко, поскольку его брали именно на продажу. Что бы там ни говорили, когда Скрипник принял «Зарю», там была команда, которую долгое время собирали», — заявил Цыганык в эфире программы «Вацко LIVE».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Sashko Sraka
      Sashko Sraka, 31.03.2020 12:29
    +1
    Следующим у дирнамо будет Кардаш или Головко
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 31.03.2020 11:37
    +1
    На майбутнє усім: Суркіс не " думає" , а прораховує...
    Судячи з усього рахувальник він ніякий!
    А думає він , що Динамо це команда з якою мають всі рахуватися!
    КОЛАПС мозку!!!!
    Ссылка
    Sashko Sraka
      Sashko Sraka, 31.03.2020 12:29
    +1
    Следующим у дирнамо будет Кардаш или Головко
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 31.03.2020 11:37
    +1
    На майбутнє усім: Суркіс не " думає" , а прораховує...
    Судячи з усього рахувальник він ніякий!
    А думає він , що Динамо це команда з якою мають всі рахуватися!
    КОЛАПС мозку!!!!
    Ссылка
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