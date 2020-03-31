Украина футбольная: Больше витаминов, меньше калорий

В эфир вышел новый выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ «Украина футбольная». Эксперт Игорь Жабченко обсудил следующие темы:
- диета и спортивный эспандер: советы спортивного врача Павла Павличенко на период карантина;
- «Горняк-Спорт» предпочел JAKO, «Металлург» дисциплинированно на карантине;
- амбиции «Николаева»: развитие инфраструктуры, контракты со звездами;
- Вторая лига: они задают темп лидеров.
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Источник — ПФЛ
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