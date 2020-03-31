Виктор СКРИПНИК: «Наши игроки дисциплинированы. Я все о них знаю»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о жизни команды во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

- Чем сейчас занимается «Заря»? Как настроение ребят и готовность работать во время карантина?

- Мы находимся на карантине, тренируясь исключительно дома. Наши игроки дисциплинированы. Я все о них знаю. Стараемся быть всегда в контакте через телефоны и видеомессенджеры с тренерским, медицинским штабами и игроками. Они выполняют индивидуальный комплекс домашних тренировок. Ребята не хотят выпадать из формы.

При тех сложностях в мире, которые сейчас есть, мы должны думать о здоровье наших близких и быть дисциплинированными. Мы в клубе стараемся соответствовать всем самым серьезным стандартам.

- Как возможно сохранить в карантине функциональное состояние спортсменов? Что делает для этого тренерский штаб помимо индивидуальных тренировок?

- Команде были розданы индивидуальные программы. Даже та программа, которую раздавали на время зимнего отпуска, она тоже подходит. Там была и групповая, и индивидуальная работа. Сейчас же, если делать из этой программы 50%-70%, то получится хороший результат. И когда мы получим разрешение на возобновление тренировок, то за 2-3 недели до старта эта программа с головой компенсирует недостаток работы с мячом и командной работы, и это будет не начало работы с нуля.

- Все мы верим в скорый положительный исход этой ситуации. Есть ли у вас планы, что делать дальше? Как подготовить команду?

- Безусловно, есть. Мы живем ото дня ко дню и ждем улучшения этой ситуации и команды, что можно приступать к тренировкам в полном объеме. После этого мы с удовольствием все планы озвучим и приступим к тренировкам. Но пока не можем сказать, когда это будет, и в этом вся сложность.