ФОТО. Миколенко поймал огромную рыбину

20-летний левый защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко не чужд рыбалке.

Фото со своим уловом — огромным карпом — Миколенко опубликовал в Instagram.

Неизвестно, сделал ли фото Миколенко до введения карантина или уже во время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.