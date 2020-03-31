ФОТО. Миколенко поймал огромную рыбину

20-летний левый защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко не чужд рыбалке.
Фото со своим уловом — огромным карпом — Миколенко опубликовал в Instagram.
Неизвестно, сделал ли фото Миколенко до введения карантина или уже во время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник — Instagram
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