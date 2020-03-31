ФОТО. Миколенко поймал огромную рыбину

Защитник «Динамо» оказался удачливым рыбаком

  • 31.03.2020 09:31
  • 7359 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Миколенко поймал огромную рыбину
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

20-летний левый защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко не чужд рыбалке.

Фото со своим уловом — огромным карпом — Миколенко опубликовал в Instagram.

Неизвестно, сделал ли фото Миколенко до введения карантина или уже во время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник — Instagram

(15 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 31.03.2020 10:27
    +3
    Молодец Миколенко,лучше всего провести весь карантин на рыбалке,отличный трофейный карп
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    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 31.03.2020 10:06
    0
    так Степаненко ж не динамовец!! Динамовцам можно!!!
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    zac1310
    online
      zac1310, 31.03.2020 10:03
    -1
    Ну чё, Степаненко заклеймили (хотя конечно не стоило выкладывать фотки) а чё с Миколенко делать будете?
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    axylinam
    online
      axylinam, 31.03.2020 10:27
    +3
    Молодец Миколенко,лучше всего провести весь карантин на рыбалке,отличный трофейный карп
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 31.03.2020 10:06
    0
    так Степаненко ж не динамовец!! Динамовцам можно!!!
    Ссылка
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