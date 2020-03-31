КАРИКАТУРА ДНЯ. Игроки, которые трижды выигрывали чемпионат мира

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над одним из лучших футболистов в истории — бразильцем Пеле.

«Игроки, которые трижды выигрывали чемпионат мира:

Пеле. Да. Это весь список», — прокомментировал Момани свою работу.

Вместе со сборной Бразилии Пеле выигрывал чемпионаты мира в 1958-м, 1962-м и 1970-м годах.