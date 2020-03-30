ВИДЕО. Удар по коронавирусу. В Беларуси фаны записали позитивный ролик

Беларусь остается единственной страной Европы, где продолжается футбольный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.
Болельщик местной команды «Ислочь» Валерий Колонтай записал яркий и позитивный ролик с песней, где угрожает коронавирусу. Часть песни на английском языке - видимо, для нынешней широкой аудитории чемпионата Беларуси.
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Источник — Sport.ua
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