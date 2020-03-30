Евгений КОНОПЛЯНКА: «В сборной Украины прогрессируют буквально все»

Игрок доволен тем, как выступает национальная команда

  • 30.03.2020 18:13
  • 422 просмотра
  • 3 комментария
Евгений КОНОПЛЯНКА: «В сборной Украины прогрессируют буквально все»
© ffu.ua

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что при тренерском штабе Андрея Шевченко прогрессирует буквально каждый игрок национальной команды.

«В сборной многие ребята прогрессируют. Можно назвать буквально каждого. Потому что мы играем как команда. И потому что наши тренеры - одни из лучших. Они просто досконально объясняют, что тебе делать. Тебе всегда все понятно, а дальше все в твоих руках. Если ты молодой игрок и бог тебе дал талант - у тебя скорость, техника, то к этому нужно лишь желание достать все из себя. В сборной хорошая атмосфера для того, чтобы совершенствоваться».

«У нас нет такого: я хочу забить, а дальше мне неинтересно, ну-ка дайте мне пробить пенальти...».

«Мы вообще так не думаем. Что-то не выходит - посмотрели друг на друга и поняли с полуслова. Допустим, чуть-чуть не хватает скорости, значит, не надо передерживать мяч. Если бы работали только на себя, поверьте, ничего бы не получилось», - сказал Коноплянка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 30.03.2020 19:40
    +1
    у нього прогрес з Пятовим у рекламі Пепсі і Лейс
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2020 19:37
    0
    КОНОПЛЯНКА: «В сборной Украины прогрессируют буквально все, кроме меня»

    Хотя с сербами матч выдал неплохой
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 30.03.2020 19:14
    +2
    Один Женя зупинився в розвитку.
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 30.03.2020 19:14
    +2
    Один Женя зупинився в розвитку.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.03.2020 19:40
    +1
    у нього прогрес з Пятовим у рекламі Пепсі і Лейс
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2020 19:37
    0
    КОНОПЛЯНКА: «В сборной Украины прогрессируют буквально все, кроме меня»

    Хотя с сербами матч выдал неплохой
    Ссылка
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