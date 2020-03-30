Евгений КОНОПЛЯНКА: «В сборной Украины прогрессируют буквально все»

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что при тренерском штабе Андрея Шевченко прогрессирует буквально каждый игрок национальной команды.

«В сборной многие ребята прогрессируют. Можно назвать буквально каждого. Потому что мы играем как команда. И потому что наши тренеры - одни из лучших. Они просто досконально объясняют, что тебе делать. Тебе всегда все понятно, а дальше все в твоих руках. Если ты молодой игрок и бог тебе дал талант - у тебя скорость, техника, то к этому нужно лишь желание достать все из себя. В сборной хорошая атмосфера для того, чтобы совершенствоваться».

«У нас нет такого: я хочу забить, а дальше мне неинтересно, ну-ка дайте мне пробить пенальти...».

«Мы вообще так не думаем. Что-то не выходит - посмотрели друг на друга и поняли с полуслова. Допустим, чуть-чуть не хватает скорости, значит, не надо передерживать мяч. Если бы работали только на себя, поверьте, ничего бы не получилось», - сказал Коноплянка.