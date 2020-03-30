Селезнев - Милевскому: «Мы на двоих очков 30 набирали бы по гол+пас»

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский опубликовал очередное видео на своем канале Миля. Игрок пообщался с нападающим Евгением Селезневым, который играет в Турции за перволиговый «Бурсаспор».
Милевский: «У меня контракт заканчивается как раз в декабре. А вы как раз в вышке будете».
Селезнев: «Дай бог».
Милевский: «А какой тандем будет. Представляешь, если бы мы вдвоем здесь играли»?
Селезнев. «Я-то представляю, а вот команда не представляет».
Милевский: «Пасик, пасик, чик-чирик».
Селезнев: «На двоих у нас бы по системе гол+пас было бы очков 30 минимум».
Источник — Миля
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