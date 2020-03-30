Селезнев - Милевскому: «Мы на двоих очков 30 набирали бы по гол+пас»

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский опубликовал очередное видео на своем канале Миля. Игрок пообщался с нападающим Евгением Селезневым, который играет в Турции за перволиговый «Бурсаспор».

Милевский: «У меня контракт заканчивается как раз в декабре. А вы как раз в вышке будете».

Селезнев: «Дай бог».

Милевский: «А какой тандем будет. Представляешь, если бы мы вдвоем здесь играли»?

Селезнев. «Я-то представляю, а вот команда не представляет».

Милевский: «Пасик, пасик, чик-чирик».

Селезнев: «На двоих у нас бы по системе гол+пас было бы очков 30 минимум».