ВИДЕО. Челси – Ливерпуль – 1:2. Полный матч

«Ливерпуль» предлагает вспомнить матч шестого тура УПЛ нынешнего сезона на выезде против «Челси».
Тот матч команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 2:1 и продолжила свою впечатляющую победную серию:
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Источник — YouTube
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