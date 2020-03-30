Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер хочет честно завоевать титул УПЛ»

Игрок еще надеется, что сезон доиграют

  • 30.03.2020 17:33
  • 232 просмотра
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер хочет честно завоевать титул УПЛ»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» близок к завоеванию титула УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса сезон могут не доиграть, а команда Луиша Каштру получит чемпионство по итогам 23-х туров.

Хавбек Тарас Степаненко надеется, что этого можно избежать.

«Я уверен в «Шахтере», в наших силах. Мы близки к чемпионству, но хотим сделать это честно, чтобы не было разговоров и обсуждений с любой стороны. Для нас важно доиграть чемпионат, чтобы никто не усомнился в том, что мы в этом сезоне сильнейшие».

«Думаю, все хотят доиграть сезон. Конечно, все зависит от ситуации, мы ее заложники», - сказал Степаненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.03.2020 18:20
    0
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.03.2020 18:17
    0
    Если будет решение, что надо прекратить чемпионат и признать текущую таблицу финальной, то это будет тоже честное решение и честная победа.
    Зачем нагнетать, если это форс-мажор?
    Или надо за образец брать высер Будулая, что Динамо ни разу не победило Шахтер и по-этому он не считает Динамо чемпионом? В задницу такие мнения.
    Шахтер, в случае остановки чемпионата, заслуженный чемпион, Заря вторая.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 17:42
    -2
    Правильный подход ,
    Главное чтобы все считали как Степаненко
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.03.2020 18:20
    0
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.03.2020 18:17
    0
    Если будет решение, что надо прекратить чемпионат и признать текущую таблицу финальной, то это будет тоже честное решение и честная победа.
    Зачем нагнетать, если это форс-мажор?
    Или надо за образец брать высер Будулая, что Динамо ни разу не победило Шахтер и по-этому он не считает Динамо чемпионом? В задницу такие мнения.
    Шахтер, в случае остановки чемпионата, заслуженный чемпион, Заря вторая.
    Ссылка
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