Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер хочет честно завоевать титул УПЛ»

«Шахтер» близок к завоеванию титула УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса сезон могут не доиграть, а команда Луиша Каштру получит чемпионство по итогам 23-х туров.

Хавбек Тарас Степаненко надеется, что этого можно избежать.

«Я уверен в «Шахтере», в наших силах. Мы близки к чемпионству, но хотим сделать это честно, чтобы не было разговоров и обсуждений с любой стороны. Для нас важно доиграть чемпионат, чтобы никто не усомнился в том, что мы в этом сезоне сильнейшие».

«Думаю, все хотят доиграть сезон. Конечно, все зависит от ситуации, мы ее заложники», - сказал Степаненко.