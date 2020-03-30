Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер хочет честно завоевать титул УПЛ»

«Шахтер» близок к завоеванию титула УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса сезон могут не доиграть, а команда Луиша Каштру получит чемпионство по итогам 23-х туров.
Хавбек Тарас Степаненко надеется, что этого можно избежать.
«Я уверен в «Шахтере», в наших силах. Мы близки к чемпионству, но хотим сделать это честно, чтобы не было разговоров и обсуждений с любой стороны. Для нас важно доиграть чемпионат, чтобы никто не усомнился в том, что мы в этом сезоне сильнейшие».
«Думаю, все хотят доиграть сезон. Конечно, все зависит от ситуации, мы ее заложники», - сказал Степаненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Зачем нагнетать, если это форс-мажор?
Или надо за образец брать высер Будулая, что Динамо ни разу не победило Шахтер и по-этому он не считает Динамо чемпионом? В задницу такие мнения.
Шахтер, в случае остановки чемпионата, заслуженный чемпион, Заря вторая.
Главное чтобы все считали как Степаненко
Зачем нагнетать, если это форс-мажор?
Или надо за образец брать высер Будулая, что Динамо ни разу не победило Шахтер и по-этому он не считает Динамо чемпионом? В задницу такие мнения.
Шахтер, в случае остановки чемпионата, заслуженный чемпион, Заря вторая.
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