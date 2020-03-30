Серия A: футбол вряд ли вернется в мае. А когда вернется - будет без фанов

В ближайшее время футбола с болельщиками точно не ждать

  • 30.03.2020 17:14
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Серия A: футбол вряд ли вернется в мае. А когда вернется - будет без фанов

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора призывает не ждать, что чемпионат Италии возобновится в мае, так как это слишком ранняя дата, независимо от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

«Возвращение футбола в мае, особенно возвращение его 3-го мая, как говорили ранее, это слишком оптимистичный сценарий. Пандемия продолжается, и все будет зависеть от этого».

«Когда футбол и спорт вернутся, а они обязательно вернутся, первое время, безусловно, все события будут проходить без болельщиков», - считает Спадафора.

Италия на этот момент одна из самых пострадавших стран мира от коронавируса.

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Источник — Football-Italia

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