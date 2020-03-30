Турнір Parimatch з FIFA 20

У понеділок, 30 березня, о 17:00 розпочнеться боротьба за ТОП-4 у турнірі @parimatchukraine з FIFA 20 Блогери vs Футболісти.
«Шахтар» чи «Олімпік»? «Десна» чи «Ворскла»? Заряджай на свій клуб та дивись лайв!
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Источник — Sport.ua
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