Сергей БОЛБАТ: «У карантина есть свои плюсы»

Хавбек «Шахтера» - о пандемии коронавируса

  • 30.03.2020 16:45
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Сергей БОЛБАТ: «У карантина есть свои плюсы»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Сергей Болбат рассказал о том, как проводить время на карантине:

«Да в целом занимаюсь тем же, чем и большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации: сижу дома, читаю книги, смотрю фильмы. Появилось драгоценное время побыть в кругу семьи. Этого очень не хватало, потому у карантина есть и свои плюсы. Если говорить в общем о пандемии, то ситуация крайне сложная.

Хочу, чтобы поскорее все закончилось, а люди вернулись к привычному образу жизни. Когда услышали первые новости из Китая о коронавирусе, мало кто мог поверить, что все так обернется. Осознаем серьезность проблемы.

Занимаюсь дома, выполняю программу, которую отправляют нам тренеры, жена составляет мне компанию. «Шахтер» сработал в этой ситуации, как всегда, на высочайшем уровне: нам расписали план тренировок, дали рекомендации по питанию, каждый день медицинский штаб собирает данные о состоянии футболистов и их семей. Работаем в поте лица, насколько позволяют условия».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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