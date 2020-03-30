Карим Бензема - о сравнении с Жиру: «Не сравнивайте Формулу-1 и карт»

Форвард «Реала» Карим Бензема из-за конфликта с Федерацией футбола Франции не вызывается в национальную сборную с 2016 года, а его место в основе занимает нападающий Оливье Жиру.

При этом Бензема считает, что Жиру форвард более низкого уровня.

«Я и Жиру? Не нужно сравнивать Формулу-1 и картинговые гонки. В этой ситуации именно я - Формула-1. Не хочу больше говорить о Жиру».

«Он забивает свои голы - молодец. Рад, что стиль его футбола подходит сборной, но не сравнивайте меня с ним», - сказал Бензема.

Ранее форвард говорил, что уже не надеется на вызов в национальную команду.