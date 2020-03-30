Карим Бензема - о сравнении с Жиру: «Не сравнивайте Формулу-1 и карт»

Карим Бензема не считает Жиру сильным форвардом

  • 30.03.2020 16:58
  • 724 просмотра
  • 2 комментария
Карим Бензема - о сравнении с Жиру: «Не сравнивайте Формулу-1 и карт»
© Skysports.com

Форвард «Реала» Карим Бензема из-за конфликта с Федерацией футбола Франции не вызывается в национальную сборную с 2016 года, а его место в основе занимает нападающий Оливье Жиру.

При этом Бензема считает, что Жиру форвард более низкого уровня.

«Я и Жиру? Не нужно сравнивать Формулу-1 и картинговые гонки. В этой ситуации именно я - Формула-1. Не хочу больше говорить о Жиру».

«Он забивает свои голы - молодец. Рад, что стиль его футбола подходит сборной, но не сравнивайте меня с ним», - сказал Бензема.

Ранее форвард говорил, что уже не надеется на вызов в национальную команду.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Akella_147
      Akella_147, 30.03.2020 17:25
    +2
    Никогда не понимал, что Бензема делает в Реале, тот же Игуаин был намного сильнее в том галактикос. Но в сравнении с Жиру - согласен)))
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.03.2020 17:04
    +3
    И он совершенно прав, Бензема нападающий топ-уровня, а Жиру деревяшка. Жаль, что у Карима так сложилось в сборной, но, судя по всему, заслуженно. Вот как бывает - сборная такая сильная, что даже отсутствие Бензема ничего не решает.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.03.2020 17:04
    +3
    И он совершенно прав, Бензема нападающий топ-уровня, а Жиру деревяшка. Жаль, что у Карима так сложилось в сборной, но, судя по всему, заслуженно. Вот как бывает - сборная такая сильная, что даже отсутствие Бензема ничего не решает.
    Ссылка
    Akella_147
      Akella_147, 30.03.2020 17:25
    +2
    Никогда не понимал, что Бензема делает в Реале, тот же Игуаин был намного сильнее в том галактикос. Но в сравнении с Жиру - согласен)))
    Ссылка
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