Новый план АПЛ: доиграть сезон в изолированных лагерях без болельщиков

В Англии намерены сделать все, чтобы закончить чемпионат

  • 30.03.2020 16:32
  • 952 просмотра
  • 3 комментария
Новый план АПЛ: доиграть сезон в изолированных лагерях без болельщиков
© Skysports.com

По информации британской прессы, клубы АПЛ обсуждают различные варианты завершения сезона, в том числе в изолированных лагерях, где команды не смогут заразиться или распространить болезнь.

Матчи должны будут проходить на отдельных закрытых полях (не на стадионах клубов), а игроки жить в отдельных отелях без своих семей - примерно как это происходит во время чемпионатов мира или Евро.

Доигровка по такой схеме может состояться в июне-июле, а АПЛ хочет показать по ТВ все 92 оставшихся матча, что во время отсутствия других видов спорта должно привлечь еще больше внимания.

Пока что этот план только обсуждается АПЛ, являясь одним из возможных вариантов.

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Источник — Independent

(7 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.03.2020 17:22
    -1
    Я считаю, правильное решение. Надо доиграть в изолированных лагерях, без болельщиков и на законных основаниях отдать Ливерпулю чемпионство, к которому он шёл 30 лет!!
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    zhyr
    online
      zhyr, 30.03.2020 16:48
    -1
    в захисних костюмах і распіраторах
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    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2020 16:45
    0
    Довольно умное и продуманное решение,плюс немножко позитива болельщикам в это непростое время
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    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2020 16:45
    0
    Довольно умное и продуманное решение,плюс немножко позитива болельщикам в это непростое время
    Ссылка
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