Новый план АПЛ: доиграть сезон в изолированных лагерях без болельщиков

По информации британской прессы, клубы АПЛ обсуждают различные варианты завершения сезона, в том числе в изолированных лагерях, где команды не смогут заразиться или распространить болезнь.

Матчи должны будут проходить на отдельных закрытых полях (не на стадионах клубов), а игроки жить в отдельных отелях без своих семей - примерно как это происходит во время чемпионатов мира или Евро.

Доигровка по такой схеме может состояться в июне-июле, а АПЛ хочет показать по ТВ все 92 оставшихся матча, что во время отсутствия других видов спорта должно привлечь еще больше внимания.

Пока что этот план только обсуждается АПЛ, являясь одним из возможных вариантов.